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Квесты, Volski, рок-н-ролл: программа белорусского рок-фестиваля "Наш дзень"
В субботу, 30 июня, в Музее народной архитектуры и быта под Минском состоится первый белорусский рок-фестиваль "Наш дзень". Организаторы объявили график выступлений музыкантов и развлекательную программу.
Музыкальная программа
Музыкальный лайн-ап фестиваля включает 12 имен белорусской рок-музыки и победителей конкурса молодых исполнителей. Модные белорусские группы и настоящие легенды на одной сцене. Громкие риффы и искренняя лирика. Когда вы в последний раз видели столько качественных белорусских групп на одной сцене? Вопрос с очевидным ответом.
Расписание выступлений
Развлечения и площадки
Фудкорт: белорусская кухня, кебабы, хот-доги, кофе, чай и проч.
Quvalda: белорусское игровое пространство с квестом, виртуальной реальностью, головоломками и проч.
Детская площадка: батут, активные игры, белорусские настолки, лук, лошади и проч.
ОО "Эгида": каждый будет иметь возможность взять себе бездомного кота или собаку.
Ярмарка ремесленников: изделия из дерева, соломки, металла, глины и т.д.
Ярмарка белорусской одежды и атрибутики: LSTR, Symbal.by, "Князь Вітаўт", "Мой модны кут".
Зона НГО: многочисленные образовательные, культурные, экологические, общественные инициативы, в том числе мастер-классы по цифровой безопасности, экологическому образу жизни и даже шведскому языку.
Футбольная зона: ФК "Торпедо Минск".
Как доехать
Площадка: Музей народной архитектуры и быта за поселком Озерцо (4 км от МКАД за авторынком "Малиновка").
На собственном автор (будет парковка) или велосипеде.
Пригородными автобусами от АС "Юго-Западная".
Городским автобусом №170Э от АС "Юго-Западная", который останавливается возле станций метро "Петровщина" и "Малиновка".
Маршрутным такси 1277-тк от станции метро "Петровщина".
Дополнительным автобусом №203Э от станции "Юго-Западная" (через метро "Петровщина").
С 22.00 до 23.00 каждые 15 минут от музея в сторону города будут ходить бесплатные автобусы, на которых можно будет доехать до метро "Малиновка".
Билеты
Билеты стоят Br28, в день фестиваля – Br30. Купить можно в кассах и на сайте Kvitki.by, а также на входе.
Подробная информация о фестивале на страницах
Инфолиния: (033) 661 14 32.
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В субботу, 30 июня, в Музее народной архитектуры и быта под Минском состоится первый белорусский рок-фестиваль "Наш дзень". Организаторы объявили график выступлений...
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