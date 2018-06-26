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Квесты, Volski, рок-н-ролл: программа белорусского рок-фестиваля "Наш дзень"

27.06.2018 18:04 — Разное | Интерфакс  
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В субботу, 30 июня, в Музее народной архитектуры и быта под Минском состоится первый белорусский рок-фестиваль "Наш дзень". Организаторы объявили график выступлений музыкантов и развлекательную программу.

Квесты, Volski, рок-н-ролл: программа белорусского рок-фестиваля "Наш дзень"

Музыкальная программа

Музыкальный лайн-ап фестиваля включает 12 имен белорусской рок-музыки и победителей конкурса молодых исполнителей. Модные белорусские группы и настоящие легенды на одной сцене. Громкие риффы и искренняя лирика. Когда вы в последний раз видели столько качественных белорусских групп на одной сцене? Вопрос с очевидным ответом.

Квесты, Volski, рок-н-ролл: программа белорусского рок-фестиваля "Наш дзень"

Расписание выступлений

  • 12.00 – победители конкурса
  • 13.00 – B:N:
  • 13.30 – Мутнаевока
  • 14.10 – Петр Клюев
  • 14.50 – The Superbullz
  • 15.40 – Змитер Войтюшкевич
  • 16.20 – Neuro Dubel
  • 17.00 – Крама
  • 17.50 – Akute
  • 18.30 – Nizkiz
  • 19.20 – Дай дарогу
  • 20.10 – Dzieciuki
  • 21.00 – Volski

 

Развлечения и площадки

Фудкорт: белорусская кухня, кебабы, хот-доги, кофе, чай и проч.

Quvalda: белорусское игровое пространство с квестом, виртуальной реальностью, головоломками и проч.

Детская площадка: батут, активные игры, белорусские настолки, лук, лошади и  проч.

ОО "Эгида": каждый будет иметь возможность взять себе бездомного кота или собаку.

Ярмарка ремесленников: изделия из дерева, соломки, металла, глины и т.д.

Ярмарка белорусской одежды и атрибутики: LSTR, Symbal.by, "Князь Вітаўт", "Мой модны кут".

Зона НГО: многочисленные образовательные, культурные, экологические, общественные инициативы, в том числе мастер-классы по цифровой безопасности, экологическому образу жизни и даже шведскому языку.

Футбольная зона: ФК "Торпедо Минск".

Как доехать

Площадка: Музей народной архитектуры и быта за поселком Озерцо (4 км от МКАД за авторынком "Малиновка").

На собственном автор (будет парковка) или велосипеде.

Пригородными автобусами от АС "Юго-Западная".

Городским автобусом №170Э от АС "Юго-Западная", который останавливается возле станций метро "Петровщина" и "Малиновка".

Маршрутным такси 1277-тк от станции метро "Петровщина".

Дополнительным автобусом №203Э от станции "Юго-Западная" (через метро "Петровщина").

С 22.00 до 23.00 каждые 15 минут от музея в сторону города будут ходить бесплатные автобусы, на которых можно будет доехать до метро "Малиновка".

Билеты

Билеты стоят Br28, в день фестиваля – Br30. Купить можно в кассах и на сайте Kvitki.by, а также на входе.

Подробная информация о фестивале на страницах Facebook и VK.

Инфолиния: (033) 661 14 32.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 30 июня, в Музее народной архитектуры и быта под Минском состоится первый белорусский рок-фестиваль "Наш дзень". Организаторы объявили график выступлений...
 
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