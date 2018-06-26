Стороны конфликта в Донбассе договорились о прекращении огня с 1 июля – Грызлов

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля в связи с началом уборки урожая, заявил журналистам полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - сказал он.

В заявлении отмечается важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта. Также, подтверждается общая и твердая приверженность полному выполнению Минских соглашений, отметил Б.Грызлов.

Также, по его словам, обсуждались вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганская.

"Дальнейший прогресс непосредственно связан с согласием Украины отвести силы и средства. При этом ЛНР подтверждает готовность выполнения обязательств по разведению на этом участке. СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала соблюдение необходимых условий, в соответствии с подписанными документами. Но, несмотря на это, разведение так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам", - сказал Б.Грызлов.