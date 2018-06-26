"Мы желаем счастья вам!": группа "Цветы" выступит в Минске

16 ноября в минском Центральном доме офицеров большой сольный концерт даст группа Стаса Намина "Цветы". Прозвучат все самые известные песни коллектива, включая "Мы желаем счастья вам", "Есть глаза у цветов", "Звездочка моя ясная".



В это сложно поверить, но история группы "Цветы" насчитывает уже почти 50 лет. Музыканты одними из первых привнесли рок-элементы на советскую эстраду. Публика же просто любит их песни, которые прекрасно звучат и сейчас.

В драматичной истории коллектива были миллионные тиражи и запреты на выступления, возвращения к публике и мировые турне. Все эти годы группой руководит Стас Намин – исполнитель, композитор, музыкальный продюсер. Именно из "Цветов" вышли Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Саруханов, Александр Лосев, Сергей Воронов, Александр Белов.

С 2000 года группа "Цветы" выступает в неизменном составе: Олег Предтеченский – вокал и гитара, Валерий Диордица – вокал и клавиши, Александр Грецинин – вокал и бас-гитара, Юрий Вильнин – гитара.

– По таланту такого сильного состава вообще в "Цветах" не было. И вообще, стиль "Цветов" всегда являлся индивидуальным лицом "Цветов". Даже не столько состав, который менялся за 30 лет, сколько приверженность к этим лирическим песням, к простой музыке. Мы играли хорошо и пели хорошо, но просто, – отметил Стас Намин в одном из интервью.

Группа "Цветы" с программой "Мы желаем счастья вам"

16 ноября

Центральный дом офицеров

19.00

Билеты: от Br27,5 до Br67,5.

Продажа: на сайте и в кассах Kvitki.by, салонах "Евросеть" и "На связи".

Инфолиния: (017) 293 03 74, (029) 989 19 25.