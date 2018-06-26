|
"Мы желаем счастья вам!": группа "Цветы" выступит в Минске
16 ноября в минском Центральном доме офицеров большой сольный концерт даст группа Стаса Намина "Цветы". Прозвучат все самые известные песни коллектива, включая "Мы желаем счастья вам", "Есть глаза у цветов", "Звездочка моя ясная".
В драматичной истории коллектива были миллионные тиражи и запреты на выступления, возвращения к публике и мировые турне. Все эти годы группой руководит Стас Намин – исполнитель, композитор, музыкальный продюсер. Именно из "Цветов" вышли Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Саруханов, Александр Лосев, Сергей Воронов, Александр Белов.
С 2000 года группа "Цветы" выступает в неизменном составе: Олег Предтеченский – вокал и гитара, Валерий Диордица – вокал и клавиши, Александр Грецинин – вокал и бас-гитара, Юрий Вильнин – гитара.
– По таланту такого сильного состава вообще в "Цветах" не было. И вообще, стиль "Цветов" всегда являлся индивидуальным лицом "Цветов". Даже не столько состав, который менялся за 30 лет, сколько приверженность к этим лирическим песням, к простой музыке. Мы играли хорошо и пели хорошо, но просто, – отметил Стас Намин в одном из интервью.
Группа "Цветы" с программой "Мы желаем счастья вам"
16 ноября
Центральный дом офицеров
19.00
Билеты: от Br27,5 до Br67,5.
Продажа: на сайте и в кассах Kvitki.by, салонах "Евросеть" и "На связи".
Инфолиния: (017) 293 03 74, (029) 989 19 25.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября в минском Центральном доме офицеров большой сольный концерт даст группа Стаса Намина "Цветы". Прозвучат все самые известные песни коллектива, включая "Мы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)