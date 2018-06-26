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В ОЗХО проголосовали за британский проект, дающий организации право устанавливать виновных в химатаках

27.06.2018 17:21 — Разное | Интерфакс  
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Участники спецсессии ОЗХО проголосовали в поддержку проекта решения Великобритании о расширении мандата ОЗХО, сообщает в среду в Twitter постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон.

По его данным, 82 страны проголосовали за расширение полномочий Организации в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия, 24 проголосовали против.

"ОЗХО проголосовала за предложение Британии при поддержке 30 стран, которое теперь позволит ей заявлять не только, когда было применено химоружие, но и кем", - отметил он в своем сообщении.

Ранее в среду на специальной конференции ОЗХО, в которой принимают участие все страны-члены организации, отклонили все пять представленных поправок к предложенному британской стороной проекту по расширению полномочий организации.

Пять стран - Венесуэла, Казахстан, Иран,Беларусь и Бурунди - ранее предложили поправки к британской инициативе, предполагающей предоставить ОЗХО полномочия по расследованию и выявлению виновных в применении химического оружия.

Россия и Китай отозвали свой проект.

Россия считает, что принятие предложенного Великобританией проекта документа, наделяющего ОЗХО возможностью указывать на виновников нарушения Конвенции о запрещении химоружия, может повлечь слом всей международной системы безопасности.

"Предлагаем серьезно задуматься над перспективой, которая нас ждет в случае реализации подобных замыслов, и осознать меру ответственности за судьбу ОЗХО и Конвенции в этот переломный период", - заявил во вторник руководитель российской делегации на четвертой спецсессии Конференции государств-участников (КГУ) ОЗХО, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

В настоящее время специалисты ОЗХО уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. Однако их мандат не предусматривает выяснения того, кто именно применил это оружие.

Проект решения, по словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, стал "результатом обширного сотрудничества, консультаций с каждой страной".

Британский проект решения помимо наделения ОЗХО дополнительными полномочиями осуждает любые атаки с использованием химического оружия, подтверждает поддержку Великобританией работы ОЗХО, призывает к более активным действиям в поддержке стран, борющихся с угрозой терроризма с применением химического оружия, заявил Б.Джонсон.

 
 
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Участники спецсессии ОЗХО проголосовали в поддержку проекта решения Великобритании о расширении мандата ОЗХО, сообщает в среду в Twitter постпред Великобритании при...
 
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