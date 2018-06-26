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Греф договорился с президентом Беларуси о новом центральном офисе для белорусской "дочки"

27.06.2018 17:19 — Разное | Интерфакс  
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Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко об условиях завершения строительства в центре Минска здания отеля известного в Беларуси как "не-Кемпински". Вместо отеля БПС-Сбербанк получит новый центральный       офис.

"Мы получили поддержку президента - это достройка большого комплекса зданий здесь, в центре Минска, которые нам достались в результате, к сожалению, того, что проект не был реализован, кредит не был возвращен. Мы сегодня договорились о параметрах, в которых мы в течение года полностью реализуем этот проект", - сказал Г.Греф после встречи с А.Лукашенко.

Г.Грефа цитирует госагентство БелТА.

"Мы сегодня договорились о том, что перепрофилируем его в офисный центр. Центральное здание будет использовано Сбербанком под переезд нашего белорусского банка - "БПС-Сбербанка". Оставшийся комплекс зданий будет использован под строительство: на верхних этажах - суперсовременного офисного здания, а нижние этажи будут использованы под магазины, кафе, рестораны", - рассказал о договоренностях Г.Греф.

В июле 2017 года российский "Сбербанк" через дочернюю компанию "Сбербанк Капитал" закрыл сделку по покупке компании "Элит Эстейт", которая являлась заказчиком на строительстве элитного отеля рядом с цирком в Минске.

Строительство гостиницы в одном из наиболее престижных районов Минска, на берегу реки Свислочь, планировалось завершить в середине 2013 года. Предполагалось, что отелем возле цирка будет управлять международный гостиничный бренд Kempinski. Впоследствии заказчик отказался от проекта и минские власти стали искать нового подрядчика.

Сделка была завершена в соответствии с принятым в апреле прошлого года указом президента Беларуси № 110. В соответствии с договоренностями, Сбербанк РФ направил $50 млн на погашение задолженности прежнего заказчика строительства перед тремя белорусскими банками, в том числе БПС-Сбербанк.  Согласно положениям указа, задолженность перед банками была урегулирована с дисконтом в 47%. Одновременно сроки строительства были продлены до 31 декабря 2020 года.

Стоимость завершения строительства в середине прошлого года оценивалась в 80-100 млн евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко об условиях завершения строительства в центре Минска здания отеля...
 
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