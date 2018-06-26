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Лукашенко договорился со Сбербанком о расширении сотрудничества
27.06.2018 18:02 — Разное | Ежедневник
В настоящее время объем кредитования Сбербанком белорусской экономики составляет 4 млрд долларов или 7,2% ВВП Беларуси. Но Греф хочет большего.
Во время встречи с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом президент Беларуси отметил хороший уровень сотрудничества.
"В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики - 4 млрд долларов это приличные объемы", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко предложил обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе решить проблемные, если такие имеются.
Герман Греф ответил на это, что приехал в Беларусь не с проблемами, а с очередными предложениями.
"Есть целый ряд идей, что мы можем сделать", - сказал он.
В частности, Сбербанк готов реализовать в Беларуси несколько программ в области образования.
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В настоящее время объем кредитования Сбербанком белорусской экономики составляет 4 млрд долларов или 7,2% ВВП Беларуси. Но Греф хочет большего.
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