Лукашенко договорился со Сбербанком о расширении сотрудничества





В настоящее время объем кредитования Сбербанком белорусской экономики составляет 4 млрд долларов или 7,2% ВВП Беларуси. Но Греф хочет большего.

Во время встречи с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом президент Беларуси отметил хороший уровень сотрудничества.

"В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики - 4 млрд долларов это приличные объемы", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко предложил обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе решить проблемные, если такие имеются.

Герман Греф ответил на это, что приехал в Беларусь не с проблемами, а с очередными предложениями.

"Есть целый ряд идей, что мы можем сделать", - сказал он.

В частности, Сбербанк готов реализовать в Беларуси несколько программ в области образования.