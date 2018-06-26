|
Приглашаем любителей фотографии принять участие в конкурсе
27.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
На электронный адрес (chcrkbrsm@yandex.by) необходимо прислать заявку: название команды (от 2 до 5 человек), контактные данные ответственного лица (номер мобильного телефона ).
Это необходимо сделать не позднее 29 июня.
В День Независимости Беларуси планируется выставка лучших работ и награждение победителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На электронный адрес (chcrkbrsm@yandex.by) необходимо прислать заявку: название команды (от 2 до 5 человек), контактные данные ответственного лица (номер мобильного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)