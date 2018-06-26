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В торговой сети Брестской областной инспекцией Госстандарта выявлены нарушения

27.06.2018 18:33 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В 2018 году Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении мониторингов в торговых объектах области, реализующих электротехническую продукцию, неоднократно устанавливались факты нахождения в реализации светотехнической продукции импортного производства, не соответствующей требованиям безопасности, в том числе продукции, которая уже запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

В торговой сети Брестской областной инспекцией Госстандарта выявлены нарушения

Фото Брестской областной инспекции Госстандарта

Особое внимание потребителям следует обратить на светильники-ночники, оболочка которых оформлена таким образом, что напоминает детскую игрушку.

Конструкция таких светильников с безобидными названиями «Утенок», «Зайчик», «Божья коровка», «Облачко» и т.п. не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока.

Применение такой продукции сопровождается определенными рисками. Светильники, оболочка которых оформлена таким образом, что напоминает детскую игрушку, привлекают внимание малышей. Так как продукция устанавливается в доступных для детей местах, при отсутствии взрослых никто не помешает детям воспользоваться таким светильником как игрушкой, а также посмотреть их внутреннее устройство, в результате чего не исключено поражение электрическим током или короткое замыкание и пожар.

В результате проведенных мониторингов в 19 торговых объектах области запрещена реализация 64 партий светильников-ночников на сумму более 800 рублей.

Работа по выявлению в торговой сети светотехнической продукции, не соответствующей требованиям безопасности, будет продолжена.

Начальник Брестской областной
инспекции Госстандарта
Г.А.Кашалов

 
 
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В 2018 году Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении мониторингов в торговых объектах области, реализующих электротехническую продукцию,...
 
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