В Минске Дню независимости посвятили турнир по стендовой стрельбе

Международный турнир по стрельбе на призы президента Беларуси проходит под Минском. Соревнования посвящены Дню независимости Беларуси.

За награды борются сотрудники органов национальной безопасности. Это команды МВД, генпрокуратуры, МЧС, Следственного комитета и других – всего 12 команд. Впервые участие в турнире приняла команда Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мы прибыли только вчера. Тренировались совсем недолго и не знаем уровня других команд. Это будет для нас своего рода открытием», – сказал начальник управления кадров МВД ОАЭ Халифа Муххамад Аль-Марри.