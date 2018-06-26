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В Минске Дню независимости посвятили турнир по стендовой стрельбе
27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Международный турнир по стрельбе на призы президента Беларуси проходит под Минском. Соревнования посвящены
За награды борются сотрудники органов национальной безопасности. Это команды МВД, генпрокуратуры, МЧС, Следственного комитета и других – всего 12 команд. Впервые участие в турнире приняла команда Объединенных Арабских Эмиратов.
«Мы прибыли только вчера. Тренировались совсем недолго и не знаем уровня других команд. Это будет для нас своего рода открытием», – сказал начальник управления кадров МВД ОАЭ Халифа Муххамад Аль-Марри.
«Это очень хороший мужской спорт. С одной стороны, расслабление, своеобразный релакс. С другой – это высочайшее напряжение, концентрация внимательности, развитие глазомера. Физически это не так просто, как кажется. Поэтому мы считаем, что любой офицер должен уметь стрелять, применять любое оружие, в том числе гладкоствольное. Чтобы увереннее себя чувствовать при охране своего государства», – заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
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Впервые участие в турнире приняла команда Объединенных Арабских Эмиратов.
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