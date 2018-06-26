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Брестский горисполком предлагает обсудить строительство домов в Западном микрорайоне
27.06.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Горожан приглашают принять участие в общественных обсуждениях концепции: «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Героев обороны Брестской крепости в г. Бресте».
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Горожан приглашают принять участие в общественных обсуждениях концепции: «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Героев обороны Брестской крепости в г....
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