Швеция разгромила Мексику и прорвалась в плей-офф чемпионата мира по футболу

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Сборная Швеции 27 июня в Екатеринбурге крупно (3:0) обыграла команду Мексики в 3-м туре групповой стадии чемпионата мира по футболу и пробилась в плей-офф.

Шведы могли отличиться еще в первом тайме, когда на 31-й минуте в упор ворота Гильермо Очоа расстреливал Маркус Берг, но мексиканский голкипер сумел вытащить сложнейший удар.

А за пару минут до этого судья обратился к системе видеоповторов на предмет игры рукой со стороны мексиканского форварда Хавьера Эрнандеса. Но повода для назначения пенальти в этой ситуации рефери Нестор Питана из Аргентины не увидел.

Шведы, которым для выхода в плей-офф нужна была только победа, причем желательно с разницей в 2 мяча, активнее начали и второй тайм. И уже на 50-й минуте скандинавы открыли счет. Стремительная атака северян быстро докатилась до неприятельской штрафной площади, и замыкавший прострел от Олы Тойвонена Виктор Клаэссон толком не попал по мячу. Но очень кстати на углу вратарской оказался подключившийся к атаке защитник Людвиг Аугустинссон, который вогнал мяч в сетку. Голкипер Очоа успел выбросить руку, но именно рикошетом от нее мяч и попал в ворота - 1:0.

А через 12 минут шведы удвоили свой перевес. Падение Маркуса Берга в штрафной площади после контакта с Эктором Мореной судья расценил как фол и назначил пенальти. Его безупречно реализовал капитан скандинавов Андреас Гранквист - 2:0.

И совсем грустно стало мексиканцам на 74-й минуте, когда счет в пользу шведов стал крупным - 3:0. Скандинавы далеко выбросили мяч из аута, Ола Тойвонен поборолся на "втором этаже", а Эдсон Альварес неудачно попытался выбить мяч одной ногой, но тот попал мексиканцу в другую, а от нее отскочил в собственные ворота...

Шведы впервые с ЧМ-1994 сумели забить не менее 3 мячей в одном матче.

Мексиканцы, впрочем, не опускали рук и продолжали сражаться. Но мяч упорно не шел в шведские ворота...

Наградой за упорство латиноамериканцам стал исход в параллельном матче группы "H", где чемпионы мира немцы сенсационно проиграли Южной Корее и тем самым пропустили Мексику в 1/8 финала.

(Будет дополнено).

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