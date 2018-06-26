​72-летний пенсионер выращивал коноплю в парнике с помидорами в Молодечненском районе

В деревне Рябиновая на дачном участке пенсионер незаконно выращивал марихуану.

При обыске оперативниками обнаружено и изъято более 1 кг марихуаны и 5 кустов конопли.

Мужчина пояснил, что выращивал коноплю исключительно для себя. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.