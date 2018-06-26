Мальчик нашёл пистолет в магазине IKEA и начал стрелять

Происшествие произошло в городе Фишерс, США. Ребёнок нашёл заряженный пистолет на диване и, не задумываясь, нажал на курок.

Напуганные выстрелом посетители бросились из магазина. Прибывшие на место полицейские установили, что оружие принадлежало клиенту, который выбирал себе мебель. Присев, посетитель не заметил, что пистолет выпал прямо на диван.

К счастью, никто не пострадал. Возможность и величину штрафов установит суд, а владельцы магазина уже принесли родителям мальчика «глубочайшие извинения».