Кто бы мог подумать: Южная Корея не пустила Германию дальше группового раунда

В матче заключительного тура группового этапа ЧМ по футболу сборная Южной Кореи обыграла Германию со счётом 2:0.



На этом немцы покидают чемпионат. Примечательно, что голы были забиты на последних минутах второго тайма. Немцы по итогу расположились на последнем месте в своей группе. Футболисты Кореи просто сотворили историю: немцы впервые не сумели выйти из группы на чемпионате мира.

Голы: 1:0 – Юнь-Квон; (90+4); 2:0 – Сон, (90+6).