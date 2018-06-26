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Водителям предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Минска
27.06.2018 19:10 — Разное | Аргументы и факты
Водители могут рассчитывать на бесплатный проезд при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В прошлом году такой возможностью воспользовались 16,5 тысячи человек, сообщает
22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля. А впервые он состоялся во Франции в 1998 году.
В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.
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Решение о бесплатном проезде в День без автомобиля, 22 сентября, принято на сессии Минского городского Совета депутатов.
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