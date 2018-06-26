Водителям предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Минска

Водители могут рассчитывать на бесплатный проезд при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В прошлом году такой возможностью воспользовались 16,5 тысячи человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея МАСЛЯКА.

22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля. А впервые он состоялся во Франции в 1998 году.

В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.