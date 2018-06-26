«Немного сошел с ума»: минчанин стрелял из пневматики по машинам во дворе

Вчера вечером, 26 июня, милиция задержала минчанина, который стрелял из пневматической винтовки, пишет TUT.BY. Притом, если верить словам его брата, то стрелял он принципиально по милиции. Даже сам позвонил в дежурную часть и вызвал машину с патрульными к себе под дом – и только тогда открыл огонь. Также брат задержанного заметил, что мужчина был не в себе: «Он немного сошел с ума. Последние полгода он был не в адеквате, агрессивным, думал, что за ним следят. Он не сказал, почему это сделал. У него была неприязнь к милиции. «Психушку» мы ему не вызывали». Винтовку стрелок приобрел только вчера, говорит его родственник. Раньше оружия в квартире не было.

У милиционеров немного другая версия: по ней в 102 обратился очевидец. Согласно сводке, минчанин стрелял по припаркованным машинам и целился в прохожих. Прибывший наряд задержал нарушителя, люди не пострадали.

