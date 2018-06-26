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«Немного сошел с ума»: минчанин стрелял из пневматики по машинам во дворе
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Вчера вечером, 26 июня, милиция задержала минчанина, который стрелял из пневматической винтовки,
У милиционеров немного другая версия: по ней в 102 обратился очевидец. Согласно сводке, минчанин стрелял по припаркованным машинам и целился в прохожих. Прибывший наряд задержал нарушителя, люди не пострадали.
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Вчера вечером, 26 июня, милиция задержала минчанина, который стрелял из пневматической винтовки, пишет TUT.BY. Притом, если верить словам его брата, то стрелял он...
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