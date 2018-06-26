Прогноз погоды на 28 июня

Аномальная жара охватила европейскую часть России. В отдельных регионах – до плюс 40. У нас же, для конца июня довольно прохладно. Среднесуточная температура ниже климатической нормы.

Хорошая новость для тех, кто соскучился по жаре. До конца рабочей части недели ожидается тёплая и в большинстве районов сухая погода. Её будет определять обширный антициклон. Но задержится он ненадолго, в субботу вновь похолодает. Вслед за атмосферным фронтом в страну начнёт поступать холодная воздушная масса из Скандинавии.

В четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по югу – порывистый. Ночью от 13 до 19 тепла, во второй половине дня воздух прогреется до 24, а в некоторых районах до 30 градусов. В столице 26 – 28 выше ноля. Атмосферное давление будет падать.

В последний рабочий день уходящей недели в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет переменных направлений, ночью – умеренный, днём – порывистый. В ночные часы ожидается понижение температуры до плюс 13. Но днём в пятницу вновь будет тепло, и даже жарко – до 31. А вот в выходные нас ждёт очередное похолодание.

В народном календаре сегодня Елисеев день. Дождь 27 июня предвещал ещё семь недель с дождями. А если в небе видели парящих коршунов и слышали звонкий напев зяблика, то примета, что впереди будут ясные дни. Много мошек и комаров – к хорошему урожаю грибов и ягод.

И немного метеорекордов. Самым жарким этот день был в 1985. В Пинске столбики термометров замерли на отметке плюс 36. Холоднее всего было ночью 27 июня 1969. Всего два градуса тепла. А в 1997 в Борисове прошёл сильный ливень, выпало почти 69 мм осадков или 69 литров воды на квадратный метр.