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Сборная Германии вылетела с Чемпионата мира по футболу

27.06.2018 19:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Сборная Германии вылетела с Чемпионата мира по футболу
/ Getty Images

В составе победителей отличились Ким Ёнгвон и Сон Хынмин. Причем оба мяча корейцы забили в компенсированное время второго тайма, соответственно на 92-й и 96-й минутах. Сборная Германии, напомним, в первом для себя матче турнира сенсационно проиграла мексиканцам – 0:1, затем вырвала победу у шведов – 2:1. 

Сборная Германии вылетела с Чемпионата мира по футболу Хет-трик Роналду помог Португалии добиться ничьей в матче с Испанией на ЧМ

В группе F, где выступают немцы, сложилась следующая ситуация: у команды Швеции - 6 очков в активе (1-е место), у сборной Мексики – 6 очков (2-е место), у команды Южной Кореи – 3 балла (3-е место), у сборной Германии – 3 балла (4-е место). В плей-офф чемпионата выходят шведы и мексиканцы.

Действующие чемпионы мира по футболу не выходят из группы на трех турнирах подряд. Сначала в 2010 году Италия, чемпион мира 2006 года, не вышла в плей-офф, заняв в своей группе 4-е место, затем аналогичный результат в 2014 году показала чемпион мира 2010 года Испания, которая в своей группе была лишь третьей, наконец, на нынешнем мундиале чемпион мира 2014 года Германия упустила путевку в 1/8 финала.

 
 
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В решающем матче команда ФРГ уступила Южной Корее со счетом 0:2. В своей группе немцы заняли последнее, четвертое место. Этот результат не даёт права выхода в...
 
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