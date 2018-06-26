ЧМ-2018: Шведы предотвратили очередное землетрясение, обыграв Мексику

Сборная Швеции разгромила мексиканцев со счётом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.



Команда поднялась на первую строчку в турнирной таблице группы F. Мексиканцы так же вышли из группы, заняв второе место.

Примечательно: после невероятной победы «Ацтеков» над немцами 1:0 болельщики на своей родине вызвали землетрясение.

Голы: 0:1 – (50) Аугустинссон; 0:2 – (62), пенальти Гранквист; 0:3 – (74); автогол Альварес.