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Проклятие чемпионов. Германия сенсационно проиграла Южной Корее и не вышла из группы на ЧМ

27.06.2018 19:11 — Разное | СТВ  
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27 июня на чемпионате мира произошла самая громкая сенсация турнира — сборная Германии заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

Команда проиграла Южной Корее со счетом 0:2. Оба гола соперники действующих чемпионов мира забили в добавленное время.

В матче, который шел параллельно, Швеция обыграла Мексику со счетом 3:0. Таким образом, обе эти команды проходят в 1/8 финала.

Болельщики Германии назвали проигрыш команды — проклятием чемпионов, когда действующий победитель мундиаля не выходит из группы на следующем турнире. Франция – чемпион 1998 года – не выходит из группы в 2002 году, Италия – чемпион 2006 года – выбывает после группового этапа в 2010, чемпион 2010 года – Испания – останавливается на групповом этапе в 2014. Тенденция повторилась и в нынешнем году. 

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире (читать далее). 

 
 
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27 июня на чемпионате мира произошла самая громкая сенсация турнира — сборная Германии заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира. Команда...
 
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