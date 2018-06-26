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г. Витебск. Фото прислала Ольга Савина
Храмы Витебска. Успенский собор.
Красоты Витебского района. В поселке Копти Витебского района.
Летний амфитеатр, которому в 2018 году исполняется 30 лет. Он же – главная сценическая площадка «Славянского базара» и Духовский круглик. В лучах закатного солнца.
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Храмы Витебска. Успенский собор. Красоты Витебского района. В поселке Копти Витебского района.
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