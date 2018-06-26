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«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах
Проходя мимо молчаливых свидетелей советской истории нашего города, стоит обратить внимание на скульптуры, расположившиеся будто над ходом времени.
И если раньше полубоги восседали на фасадах католических храмов, то герои нового времени перебрались под крыши знаковых зданий для советского общества.
Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Построенный в те же 50-ые по проекту Владимира Ершова, он до сих пор считается образцом советской монументальной архитектуры.
Инженеры, военные, спортсмены, колхозница и студенты – все на кого, опирается новое общество, все здесь, под одной крышей.
Советское руководство после революции ставило своей целью радикально изменить облик всех городов. И это планировалось сделать именно с помощью скульптуры.
Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Минские исполины достойны нашего взора. Каких бы целей они не преследовали в начале своей жизни, сейчас они – лишь памятники, которые мы можем сохранить и полюбить за их прямоту и наивность.
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«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах
Проходя мимо молчаливых свидетелей советской истории нашего города, стоит обратить внимание на скульптуры, расположившиеся будто над ходом времени. Они живут,...
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