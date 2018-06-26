«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах

Проходя мимо молчаливых свидетелей советской истории нашего города, стоит обратить внимание на скульптуры, расположившиеся будто над ходом времени.

Они живут, словно небожители, на крышах домов.

И если раньше полубоги восседали на фасадах католических храмов, то герои нового времени перебрались под крыши знаковых зданий для советского общества.





Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:

Не секрет, что большей частью монументальные скульптуры на минских крышах – это наследие соцреализма. Появились они преимущественно после войны. Однако, есть интересные, хорошие исключения, с которыми мы также познакомимся.

И начнём с дома на улице Красной.

«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице









Минский Парфенон – Дворец профсоюзов.

Построенный в те же 50-ые по проекту Владимира Ершова, он до сих пор считается образцом советской монументальной архитектуры.









Символом мира – голубем – венчается композиция «Слава труду».

Инженеры, военные, спортсмены, колхозница и студенты – все на кого, опирается новое общество, все здесь, под одной крышей.











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Почему на крыше МВД стоит скульптура богини земледелия?

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета

Советское руководство после революции ставило своей целью радикально изменить облик всех городов. И это планировалось сделать именно с помощью скульптуры.





Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:

Дело в том, что в наших широтах фрески не сохраняются на стенах – у нас плохой климат. И по этой причине, скульптура из некоторых материалов – более долговечна. Но, опять же, как он сказал в этом декрете: неважно, из какого материала, важно – быстро и сразу заменить все скульптуры царей, героев царской России на новых героев: революционеров, педагогов и так далее. Что и начали делать уже в 20-ые годы, а после войны дошли до более стойких материалов, всё делалось более планомерно и целенаправленно.





«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

Минские исполины достойны нашего взора. Каких бы целей они не преследовали в начале своей жизни, сейчас они – лишь памятники, которые мы можем сохранить и полюбить за их прямоту и наивность.



Роман Абрамчук:

Давайте будем их любить. Может быть, давать им имена, придумывать про них истории, легенды, писать о них стихи.