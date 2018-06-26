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«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

27.06.2018 18:35 — Разное | СТВ  
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На Привокзальной площади открыты для всех гостей ворота Минска.

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

Визитная карточка архитектора Бориса Рубаненко.

Самый узнаваемый силуэт нашего города охраняют защитники. 

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Это – инженер, которому, кстати, больше всего от птиц достаётся.

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

Это – партизанка, красноармеец и колхозница.

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

Очень типичные образы советского времени, особенно 50-ых годов – послевоенного десятилетия. Разве что инженер немножко выбивается.

Они встречают и провожают всех, кто приезжает или покидает столицу.   

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

Роман Абрамчук:
Сразу скажу, что это – не оригиналы. К сожалению, оригиналы, поскольку были из нестойких материалов, просто были демонтированы в 70-ые годы.

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

И в 2000-ые годы, во время реставрации всего комплекса… Вообще, нужно сказать, что вся архитектура того времени – очень ансамблевая. И нельзя отреставрировать некий кусочек здания, нужно, в любом случае, всё сразу, весь комплекс, во всём масштабе.

Пришлось и за скульптуры браться, восстанавливать.

«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

По старым эскизам вышли на Андрея Заспицкого – мастера, который был очень пожилого возраста – нашли его и он делал скульптуру инженера, восстанавливал скульптуру инженера, которую делал ещё в 50-ые годы.

Фактически, повторил свою работу.

Остальные скульптуры делались по эскизам уже молодыми мастерами, образы были восстановлены. И надо заметить, что эти скульптуры уже сделаны из нового материала – силумина – современного сплава, который более долговечный, более выгодный для размещения на таких фасадах.

«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах

 
Теги: Минск
 
 
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На Привокзальной площади открыты для всех гостей ворота Минска. Визитная карточка архитектора Бориса Рубаненко. Самый узнаваемый силуэт нашего города охраняют...
 
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