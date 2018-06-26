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Рыбалка – часть жизни. Команда инвалидов-колясочников из Борисова победила на чемпионате Беларуси по рыбной ловле
Новости Беларуси. Команда борисовской организации инвалидов-колясочников победила на чемпионате страны по рыбной ловле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для них этот выигрыш – уже третий.
Несмотря на то, что участники живут в разных городах, собираются вместе часто. И каждый раз совершенствуют свое мастерство и подбирают тактику для следующего старта.
С командой чемпионов встретилась Екатерина Чичерова. Подробности – в видеоматериале.
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Рыбалка – часть жизни. Команда инвалидов-колясочников из Борисова победила на чемпионате Беларуси по рыбной ловле
Новости Беларуси. Команда борисовской организации инвалидов-колясочников победила на чемпионате страны по рыбной ловле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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