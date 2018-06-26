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Почему на крыше МВД стоит скульптура богини земледелия?
Единственная богиня в Минске восседает на крыше министерства внутренних дел.
Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
И многие другие организации, важные для города – отделение Либаво-Роменской железной дороги также в этом здании размещалось, которое, само по себе, оригинальное. Это – оригинальное здание начала ХХ века, построенное архитектором Генрихом Гаем.
Богиня Деметра, предположительно, авторства Станислава Гайдукевича, с которым архитектор Генрих Гай поддерживал тесные творческие связи, проводит время не одна, а в компании.
Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Пусть себе и колоски, и листья, и цветочки. Совсем не похожа на то, что мы видим в наследии 50-ых годов.
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Единственная богиня в Минске восседает на крыше министерства внутренних дел. Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:Это – богиня Деметра, богиня земледелия....
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