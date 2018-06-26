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Почему на крыше МВД стоит скульптура богини земледелия?

27.06.2018 18:33 — Разное | СТВ  
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Единственная богиня в Минске восседает на крыше министерства внутренних дел. 

Почему на крыше МВД стоит скульптура богини земледелия?

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Это – богиня Деметра, богиня земледелия. Какая связь между министерством внутренних дел и земледелием? Дело в том, что раньше эта земля принадлежала графу Чапскому, на ней в начале ХХ века было построено здание, большая часть его была занята товариществом земледельческой взаимопомощи.

Организация, которая являлась такой общей кассой, так сказать.

И многие другие организации, важные для города – отделение Либаво-Роменской железной дороги также в этом здании размещалось, которое, само по себе, оригинальное. Это – оригинальное здание начала ХХ века, построенное архитектором Генрихом Гаем.

Богиня Деметра, предположительно, авторства Станислава Гайдукевича, с которым архитектор Генрих Гай поддерживал тесные творческие связи, проводит время не одна, а в компании.

Почему на крыше МВД стоит скульптура богини земледелия?

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
На крыше вместе с ней, вероятно, её дети. Кто знает, чьи они? Но миф нам подсказывает, что судьба Деметры очень тесно была связана с её дочерью Персефоной, и имела она ещё сыновей. Вероятнее всего, это они изображены скульптором. Красота этой скульптуры в том, что она выбивается из ряда всех остальных скульптур Минска. И поэтому мы её так ценим, любим.

За вот эти шляхетные черты лица, за утончённые ручки.

Пусть себе и колоски, и листья, и цветочки. Совсем не похожа на то, что мы видим в наследии 50-ых годов.

«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах

 
Теги: Минск
 
 
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Единственная богиня в Минске восседает на крыше министерства внутренних дел.  Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:Это – богиня Деметра, богиня земледелия....
 
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