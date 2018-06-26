В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 встречались сборные Южной Кореи и Германии. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой азиатской команды со счетом 2:0.



Фото: Reuters

Из-за этой неудачи сборная Германии, действующий чемпион мира, финишировала на четвертом месте в турнирной таблице группы "F" и не смогла пробиться в плей-офф. Таким образом, на третьем подряд чемпионате мира действующий победитель турнира не смог преодолеть стадию группового этапа. На ЧМ-2014 из группы не вышла сборная Испании, а на ЧМ-2010 – команда Италии.

Кроме того, впервые в истории сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате мира.