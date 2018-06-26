Почему забуксовал «Островецкий шлях»?

Как прошла акция?

У памятника Янки Купалы в назначенное время собралось 8 человек. Милиционеров вокруг было значительно больше. Также были подключены сотрудники ГАИ, которые на въезде в город встречали активистов. На Вячеслава Сивчика был составлен протокол. После возложения венка к памятнику Янки Купалы к активистам подошли сотрудники милиции и предупредили об ответственности за проведение запрещенного мероприятия. Кафе, в котором должен был состояться круглый стол, было закрыто и оцеплено сотрудниками милиции и людьми в штатском с видеокамерами и наушниками. На этом решили акцию закончить.





Какой должна была быть акция?

Идея акции была озвучена еще во время Чернобыльского шляха 26 апреля. Планировалось, что каждый месяц 26 числа по очереди в разных городах между Минском и Островцом будут проходить массовые протесты против запуска Островецкой атомной станции, вплоть до ноября, когда по плану на АЭС должны загружать ядерное

топливо. Первый энергоблок планируют запустить в следующем году, второй – в 2020-ом году.









Проводить неразрешенную акцию или нет?

Организаторы оказались перед выбором, проводить без разрешения, или изменить формат. Выбрали – второе. Ведь проведение шествия грозило очередным давлением, репрессиями, арестами и огромными штрафами не только организаторам, но и участникам. Избранный же формат можно обозначить как «делаем, потому что не можем не делать», но говорить об эффективности от такой акции не приходится.





Есть ли смысл от участия в акции «Островецкий шлях»?

«Наша цель – остановить строительство Островецкой АЭС», – амбициозно заявляли организаторы. Но обе акции не приблизили достижение цели. Перед любым митингом, шествием или демонстрацией обычно ставятся задачи: публично выразить общественное мнение по проблеме, привлечь внимание общественности и увеличить уличную поддержку; – выполнение этих задач также вызывает вопросы.





Почему многие СМИ не пишут об «Островецком шляхе»?

Протестные акции всегда привлекают внимание и интерес зрителей и читателей. Поэтому часто на маршах и акциях журналистов почти столько же, сколько участников. На прошлой акции «Островецкого шляха» в Заславле и в Радошковичах из журналистов были только представители телеканала «Белсат». Хотя изначально многие СМИ планировали отправлять корреспондентов, проводить онлай-трансляции с запланированной акции, но из-за изменения формата – все отменили. Круглый стол не может привлечь внимание зрителей и читателей. Подробнее пересказывать проблемы, поднятые во время дискуссии, СМИ не будут.

Долго не было известно, будет ли дано разрешение на проведение акции, а анонсирование запрещенного события грозит проблемами для самих СМИ, поэтому и за анонс в основном брались только те, кто не боится потерять аккредитацию.





Знали ли граждане об акции?

Не был создан интернет-сайт, посвященный «Островецкому шляху». Не было и рекламы среди местных жителей. Активная информационная работа в соцсетях также не проводилась. Организаторы решили не призывать людей на несанкционированное мероприятие. Но обещают, что бросят силы на информирование об акции в Молодечно.





Удобное ли время?

Теория говорит, что чтобы обеспечить максимальную явку участников, необходимо проводить акции в нерабочее время, желательно – в выходной день, но не во время отпусков. Организаторы выбрали смысловое наполнение даты, день Чернобыльской аварии, 26 числа каждого месяца. Сегодня вторник. Сбор участников начался в Радошковичах в 16 часов.





Коалиционная поддержка: кто присоединился к организации?

Проблема строительства Островецкой атомной станции очевидна, ее разделяют многие политические партии и движения. Организаторами «Островецкого шляха» выступили Белорусский партия «Зеленые», БХД и движение солидарности «Разам».





Роль государства в проведении акции?

И в Заславле, и в Радошковичах заявки на проведение маршей были поданы заранее в соответствии с законодательством. Выполнены все требования на гарантированное конституцией проведение мирного собрания. Но традиционно государство нарушило свои обязанности и не дало разрешение, и ему за это ничего не будет. И в Заславле, и в Радошковичах участников постоянно сопровождали сотрудники милиции, которые демонстративно притворялись шпонами, прятались в кустах, но все фиксировали на скрытые видеокамеры. Поэтому гласно выразить свои претензии относительно возможности участия общественности в процессе принятия государственных решений, а именно относительно строительства АЭС, не удалось. Только за призывы к проведению пути был оштрафован на 45 базовых величин сопредседатель «Белорусской христианской демократии» Павел Северинец. Также были составлены протоколы на других участников.

Делать или не делать? Чтобы цели участников были достигнуты, нужны яркие, запоминающиеся, возможно скандальные массовые акции. Много лет репрессий, запретов, страха, нарушений прав и свобод привели к тому, что имеем – очень сложные условия для организации акций протеста и возможностей для выражения общественности. Все в стране создано, чтобы задушить любую протестную активность. Поэтому критиковать организаторов – очень легко. На любой выбранный путь государство придумывает свой репрессивный ответ, выставляя организаторов в негативном свете. Но и оправдываться этим – не выход. Нет благоприятных условий, но их и не будет: государственный аппарат работает, и при организации подобных событий необходимо это учитывать







