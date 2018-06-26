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Капут! Германия не вышла в плей-офф чемпионата мира

27.06.2018 19:31 — Разное | Партизан  
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Сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и заняла последнее место в своей группе.



Фото: Reuters

Немцы провели весь матч у ворот корейцев, владея мячом 70% времени, но при этом их атакам не хватало разнообразия и скорости. Команда Лева действовала слишком академично, оставляя при этом возможности для контратак.

Во втором тайме тренерский штаб своими заменами обнажил центр поля и оборону, убрав с поля Хедиру, Хектора и Горетцку. Мюллер, Гомес и Брандт добавили остроты, но азиаты регулярно убегали в контратаки.

При отсутствии голов судья неожиданно добавил шесть минут. Немцам нужна была хотя бы победа 1:0, но вместо гола они пропустили с углового. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, но после просмотра убедился, что мяч к Ким Ен Гвону попал от игрока сборной Германии и засчитал мяч.


Немцы пошли ва-банк, а к их атакам подключился Нойер, но это привело лишь к еще одному мячу, который Сон отправил уже в пустые ворота — 2:0.

Швеция выиграла у Мексики 3:0. Обе этих команды вышли в плей-офф. Германия расположилась на последней строчке, сообщает tut.by
Отметим, что это четвертый за последние пять чемпионатов мира случай, когда чемпион не выходит из группы. В 2002 за бортом оказалась Франция, в 2010 — Италия, в 2014 — Испания.


 
 
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Сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и заняла последнее место в своей группе.
 
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