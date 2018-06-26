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Более 60% сельхозорганизаций были убыточными без господдержки в январе-апреле

27.06.2018 19:25 — Разное | Партизан  
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Финансовое положение сельхозпредприятий, как и промышленных, в январе-апреле ухудшилось в сравнении с прошлым годом.

Если в 2017-м без учета господдержки они сработали с минимальной рентабельностью по конечному финансовому результату 0,5%, то в этом году показатель стал отрицательным в размере 1,3%.

Рентабельность сельхозорганизаций по конечному финансовому результату с учетом господдержки снизилась с 8,6% до 6,2%, пишет belmarket.by

По данным Белстата (включены организации с основным видом экономической деятельности «Деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных»), за январь-апрель выручка в отрасли увеличилась на 18,6% до 3,54 млрд рублей, себестоимость поднялась на 20,9% до 3 млрд рублей. Прибыль от реализации снизилась на 11% до 170,% млн рублей, а чистая прибыль — на 14,8% до 219,1 млн рублей.

Количество убыточных сельхозпредприятий за год сократилось на 19,7% до 163. Однако они оказались в значительно худшем положении. Их убытки выросли в 2,7 раза до 112,3 млн рублей. В среднем одно предприятие увеличило сумму чистого убытка в 3,4 раза до 689,2 тыс. рублей.

Если вести учет без господдержки, что убыточными будут считаться уже 840 организаций (ранее их было 866). Их доля составляет 60,7% от общего количества. Сумма чистого убытка за год выросла в 1,5 раза до 222,9 тыс. рублей, а на одну организацию приходилось 265,3 тыс. рублей убытков.

С начала года суммарная задолженность в агресекторе выросла на 2% до 12,37 млрд рублей, доля просроченных долгов при этом достигла 25,1%.


 
 
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Финансовое положение сельхозпредприятий, как и промышленных, в январе-апреле ухудшилось в сравнении с прошлым годом.
 
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