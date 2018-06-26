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БАТЭ не дал Дулубу компенсацию за досрочное расторжение контракта
Белорусский футбольный тренер Олег Дулуб не получил от клуба БАТЭ компенсацию за досрочное расторжение контракта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Олег Дулуб. Фото из архива Еврорадио
Дулуб стал главным тренером борисовского клуба зимой 2018 года. Борисовчане провели в этом сезоне под его руководством 16 матчей. Из них в 11 они одержали победы, дважды сыграли вничью и три раза проиграли,
БАТЭ попрощался с Дулубом 3 июня. Специалист говорит, что отставка не стала для него шоком, хотя он рассчитывал на стабильность в борисовским клубе.
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Белорусский футбольный тренер Олег Дулуб не получил от клуба БАТЭ компенсацию за досрочное расторжение контракта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу...
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