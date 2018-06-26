БАТЭ не дал Дулубу компенсацию за досрочное расторжение контракта





Олег Дулуб. Фото из архива Еврорадио





сообщает euroradio.fm Дулуб стал главным тренером борисовского клуба зимой 2018 года. Борисовчане провели в этом сезоне под его руководством 16 матчей. Из них в 11 они одержали победы, дважды сыграли вничью и три раза проиграли,euroradio.fm









БАТЭ попрощался с Дулубом 3 июня. Специалист говорит, что отставка не стала для него шоком, хотя он рассчитывал на стабильность в борисовским клубе.



