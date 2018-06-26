|
Дело о договорных матчах: в Украине началась вторая волна обысков
Обыски проводят у футболистов, арбитров, агентов и служебных представителей. В каких именно областях проходят обыски, не сообщается.
В 11 областях Украины утром во вторник, 26 июня, началась вторая волна обысков по делу об организации договорных футбольных матчей. Об этом сообщает FootballHub.
Обыски проводят у футболистов, арбитров, агентов и служебных представителей.
Напомним, 22 мая в девяти областях Украины провели пятьдесят обысков. Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыски проводят у футболистов, арбитров, агентов и служебных представителей. В каких именно областях проходят обыски, не сообщается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)