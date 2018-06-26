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Дождёмся ли? В Гродно могут начать летать европейские лоукосты

27.06.2018 18:49 — Разное | Партизан  
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Компания "Белаэронавигации", которой принадлежит гродненский аэропорт, ведет переговоры с лоукостами. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на заместителя министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича.

"Этот аэропорт мы рассматриваем как приближенный к Вильне, чтобы немного "перебить" пассажиропоток, который от нас уезжает туда", — пояснил чиновник мотивы таких переговоров.

По его словам, идут переговоры с AirBaltic. Также аэропорт пытается договориться с другими авиакомпаниями: например, уже подписаны протоколы о намерениях с польскими компаниями.

Если гродненский аэропорт планируют сделать площадкой для лоукостов, то брестский, согласно планам, может специализироваться на полетах в Польшу и Россию. Путешественники в Польшу могли бы не стоять в очередях на границе, а путешественники в Россию могли бы вылететь в Москву или Санкт-Петербург без заезда в Минск.

По информации Минтранса, в прошлом году областные аэропорты обслужили около 75 тысяч пассажиров, в этом году в их планах указана цифра в сто тысяч.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Компания "Белаэронавигации", которой принадлежит гродненский аэропорт, ведет переговоры с лоукостами. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на заместителя министра...
 
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