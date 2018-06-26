Дождёмся ли? В Гродно могут начать летать европейские лоукосты

"Этот аэропорт мы рассматриваем как приближенный к Вильне, чтобы немного "перебить" пассажиропоток, который от нас уезжает туда", — пояснил чиновник мотивы таких переговоров.





По его словам, идут переговоры с AirBaltic. Также аэропорт пытается договориться с другими авиакомпаниями: например, уже подписаны протоколы о намерениях с польскими компаниями.





Если гродненский аэропорт планируют сделать площадкой для лоукостов, то брестский, согласно планам, может специализироваться на полетах в Польшу и Россию. Путешественники в Польшу могли бы не стоять в очередях на границе, а путешественники в Россию могли бы вылететь в Москву или Санкт-Петербург без заезда в Минск





По информации Минтранса, в прошлом году областные аэропорты обслужили около 75 тысяч пассажиров, в этом году в их планах указана цифра в сто тысяч.



