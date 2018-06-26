Ставка больше, чем Bentley Bentayga - российская певица проспорила свой авто. Подвела футбольная команда

Так, актриса, певица и модель Анна Калашникова поставила на победу россиян подаренный ей в марте прошлого года красный кроссовер Bentley Bentayga за 20 миллионов рублей (около 317.000 долларов по нынешнему курсу), сообщает "За рулем".













пишет abw.by Вызов Калашниковой приняла другая гламурная дива, победительница конкурса "Миссис Россия 2018" и фотомодель Ксения Царицына,abw.by









Она не поленилась изучить статистику и решила, что целесообразнее ставить на сборную Уругвая. Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова поставила на кон одно из своих многочисленных украшений. Bentley у нее, кстати, тоже есть, а теперь, видимо, будет два.



