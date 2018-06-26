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Ставка больше, чем Bentley Bentayga - российская певица проспорила свой авто. Подвела футбольная команда

27.06.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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Вчера в Самаре сборная Уругвая разгромила сборную России со счетом 3:0. На российскую команду, как выяснилось, делались крупные ставки.

Так, актриса, певица и модель Анна Калашникова поставила на победу россиян подаренный ей в марте прошлого года красный кроссовер Bentley Bentayga за 20 миллионов рублей (около 317.000 долларов по нынешнему курсу), сообщает "За рулем".



Вызов Калашниковой приняла другая гламурная дива, победительница конкурса "Миссис Россия 2018" и фотомодель Ксения Царицына, пишет abw.by


Она не поленилась изучить статистику и решила, что целесообразнее ставить на сборную Уругвая. Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова поставила на кон одно из своих многочисленных украшений. Bentley у нее, кстати, тоже есть, а теперь, видимо, будет два.


 
 
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Вчера в Самаре сборная Уругвая разгромила сборную России со счетом 3:0. На российскую команду, как выяснилось, делались крупные ставки.
 
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