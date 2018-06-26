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Сенат Польши вслед за Сеймом принял изменения в закон об Институте национальной памяти - СМИ

27.06.2018 20:04 — Разное | Интерфакс  
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Сенат Польши вслед за Сеймом принял изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП), сообщает "Польское радио".

Согласно сообщению, за изменения проголосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался.

Данными изменениями отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления, например, нацистской Германии.

Окончательное решение о законе принимает президент Польши.

Ранее в это день Сейм Польши одобрил изменение в закон об Институте национальной памяти (ИНП), отменив положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Данное изменение поддержали 388 депутатов, против проголосовали 25, воздержались 5.

За безотлагательное рассмотрение этого вопроса выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщил информресурс TVN24, в отмененных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Согласно нормам, вступившим в силу 1 марта, предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за приписывание польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Эта норма вызвала споры в Израиле, США и Украине.

Как сообщалось, Сенат Польши в начале февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

 
 
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Сенат Польши вслед за Сеймом принял изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП), сообщает "Польское радио". Согласно сообщению, за изменения...
 
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