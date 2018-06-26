Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа - CNN

Столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает телеканал Си-Эн-Эн.

Вероятным местом встречи Д.Трампа и В.Путина ранее СМИ также называли австрийскую столицу Вену. Однако источник Си-Эн-Эн утверждает, что "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

В середине июля у Д.Трампа запланирован визит в Брюссель на саммит НАТО и рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали телеканалу, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до этих двух мероприятий.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи В.Путина и Дональда Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

На этой неделе в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду он встретился с В.Путиным. Как отмечает Си-Эн-Эн, в Москве Дж.Болтон "окончательно утверждает планы по встрече американского и российского лидеров".

Накануне газета "Политико" со ссылкой на информированный американский источник сообщила, что переговоры Д.Трампа и В.Путина могут пройти в Хельсинки.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".