ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа - CNN

27.06.2018 19:36 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает телеканал Си-Эн-Эн.

Вероятным местом встречи Д.Трампа и В.Путина ранее СМИ также называли австрийскую столицу Вену. Однако источник Си-Эн-Эн утверждает, что "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

В середине июля у Д.Трампа запланирован визит в Брюссель на саммит НАТО и рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали телеканалу, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до этих двух мероприятий.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи В.Путина и Дональда Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

На этой неделе в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду он встретился с В.Путиным. Как отмечает Си-Эн-Эн, в Москве Дж.Болтон "окончательно утверждает планы по встрече американского и российского лидеров".

Накануне газета "Политико" со ссылкой на информированный американский источник сообщила, что переговоры Д.Трампа и В.Путина могут пройти в Хельсинки.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать местом встречи президента России Владимира Путина и президента США...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Немного сошел с ума»: минчанин стрелял из пневматики по машинам во дворе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика