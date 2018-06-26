Финская медицина вошла в тройку лучших в мире

Качество медицинского обслуживания и соблюдение законов в Финляндии занимают лидирующие позиции, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle в среду со ссылкой на публикацию международного исследования в научном журнале The Lancet.

"Качество медицинского обслуживания и соблюдение законов в Швейцарии, Исландии и Финляндии занимают лидирующие позиции во всем мире", - говорится в сообщении.

В Финляндии стоимость медицинского обслуживания обходится бюджету в $3,3 тыс. в год на человека, что на 10% меньше, чем в Исландии, и на 40% меньше, чем в Швейцарии.

Согласно исследованию, самое дорогое лечение - в США, однако по качеству и доступности Штаты находятся на 29 позиции.