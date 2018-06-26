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Сборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018
Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира.
В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.
Таким образом, сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап.
Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира.
В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.
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Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира. В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира...
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