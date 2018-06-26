Сборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018

Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира.

В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.

Таким образом, сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап.

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира.

В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция переиграла Мексику со счетом 3:0.