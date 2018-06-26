ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швеция разгромила Мексику в матче ЧМ-2018

27.06.2018 19:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты сборной Швеции одержали победу над национальной командой Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, передает корреспондент агентства "Интерфакс" со стадиона.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу шведов.

Счет открыл на 50-й минуте Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист на 62-й минуте забил второй гол, реализовав пенальти. Третий гол на 74-й минуте в собственные ворота закатил мексиканский футболист Эдсон Альварес.

В конце матча в дополнительное время с трибун на поле полетели пустые стаканы из-под напитков.

Команда Швеции в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 обыграла Южную Корею со счетом 1:0, а в матче второго тура - проиграла Германии со счетом 2:1, набрав, таким образом, по итогам двух игр три очка. После сегодняшней игры у сборной Швеции шесть очков.

Национальная команда Мексики по футболу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 обыграла сборную Германии со счетом 1:0, в матче второго тура - обыграла соперников из Южной Кореи со счетом 2:1, набрав по итогам двух игр шесть очков, столько у нее и остается.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной Швеции одержали победу над национальной командой Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, передает корреспондент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителям предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика