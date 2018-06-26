В Индии и Конго осложнилась эпидситуация по лихорадке Эбола и вирусу Нипах

В Индии и Конго осложнилась эпидемическая ситуация по лихорадке Эбола и вирусу Нипах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси.

"В Конго на 9 июня общее количество случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 66, из них 38 лабораторно подтверждены, 28 случаев - с летальным исходом. Заболевание выявлено у трех медработников. На юге Индии 14 человек умерли от инфекции, вызванной вирусом Нипах", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок в эти страны.

"Вирус Эбола передается при прямом или опосредованном контакте с инфицированными биологическими жидкостями организма больного человека или животного. Заражение людей происходит через руки и предметы обихода, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями больного. Не исключен также половой путь передачи инфекции", - рассказали в Минздраве.

По информации ведомства, природными носителями вируса Нипах являются плодоядные летучие мыши. От них могут заражаться другие животные. Вирус может передаваться от человека к человеку через слюну. Вакцины для предупреждения заболевания, вызываемого вирусом Нипах, не существует.