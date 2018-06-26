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Проклятье чемпионов. Европейские сборные в четвертый раз подряд терпят крах после титулов

27.06.2018 20:15 — Разное | Tut.by  
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Четыре из пяти последних чемпионов мира по футболу на следующем после своей победы мундиале не смогли выйти из группы. Это Франция на ЧМ-2002, Италия на ЧМ-2010, Испания на ЧМ-2014 и вот теперь Германия на ЧМ-2018.

Единственным исключением стала Бразилия, которая после завоевания Кубка мира в 2002 году на ЧМ-2006 дошла до четвертьфинала. Получается, что проклятье чемпиона распространяется только на европейские футбольные сборные. SPORT.TUT.BY вспоминает, как лучшие команды Европы бесславно слагали полномочия действующих чемпионов мира.

ЧМ-2002. Сборная Франции


Фото: Reuters

Франция оказалась в одной группе с датчанами, сенегальцами и уругвайцами и не смогла провести ни одного гола на турнире. Единственное очко команда завоевала в матче со сборной Уругвая (0:0), проведя значительную часть времени в меньшинстве после удаления Тьерри Анри. Как итог, последнее место в группе А.

По составу французский коллектив был одним из сильнейших среди участников соревнований: Зинедин Зидан, Давид Трезеге, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Биксант Лизаразю. На деле же Франция оказалась примитивна в атакующих действиях и страдала от недостатков игры возрастной линии защиты.

Интересно, что за год до поездки на чемпионат мира в Японии и Южной Корее именно Франция стала победителем Кубка конфедерации, который считается репетицией первенства мира.

ЧМ-2010. Сборная Италии


Фото: Reuters

Италия четыре раза отпраздновала взятие ворот на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, два матча свела к ничьей и тем не менее также заняла последнее место в группе F, пропустив вперед сборную Новой Зеландии.

Вратарь итальянцев Джанлуиджи Буффон объяснил конфуз нехваткой игроков вроде Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро. Тем не менее капитаном этой команды был Фабио Каннаваро — лучший футболист мира 2006 года. В деле также были Андреа Пирло, Даниеле Де Росси и, собственно, Буффон.

ЧМ-2014. Сборная Испании


Фото: Reuters

После победного дубля Испании на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов и триумфа на чемпионате мира 2010 года казалось, что с помощью «тики-таки» испанцы будут побеждать вечно. На ЧМ-2018 в Бразилии в двух стартовых матчах они пропустили сокрушительные удары: 1:5 от Нидерландов, 1:3 от Чили. И уже в ничего не решавшем поединке против Австралии «Красная фурия» попробовала поднять самооценку — победа со счетом 3:0.

После провала на Евро через два года ушел тренер сборной Висенте дель Боске. Испания взяла курс на омоложение состава, хотя Андрес Иньеста, например, по-прежнему дирижирует атаками команды.

ЧМ-2018. Сборная Германии


Фото: Reuters

После минимального поражения на старте первенства от Мексики наставник сборной Германии Йоахим Лёв твердил, что его команда не повторит судьбы чемпионов, которым на следующем мундиале не удавалось выйти из группы. На краю пропасти Германия стояла вплоть до 95-й минуты матча со шведами, когда Тони Кроос элегантным ударом при розыгрыше стандарта у штрафной площади отправил мяч в ворота и принес Германии победу.

В заключительной встрече групповой стадии турнира против Южной Кореи немцам следовало оглядываться на результат в параллельном матче. Там побеждали шведы, что было не в пользу Германии, которая никак не могла забить, выпустив к концу игры максимально атакующий состав. Южнокорейцы воспользовались брешами в обороне соперника и провели два гола в добавленное время — на 94-й и 97-й минутах.

Германия стала последней в группе F.

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Четыре из пяти последних чемпионов мира по футболу на следующем после своей победы мундиале не смогли даже выйти из группы. Это Франция на ЧМ-2002, Италия на ЧМ-2010,...
 
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