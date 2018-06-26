Тренер сборной Германии: Моя команда не заслужила выхода в плей-офф чемпионата мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал вылет своей команды из чемпионата мира после сенсационного поражения от Южной Кореи.



Йоахим Лёв. Фото: Reuters

— Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и могу сказать, что мы не заслужили выхода из группы. Проиграли не потому, что не хотели победить, а потому что соперник играл лучше.

Мы были хорошо готовы и мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы были одной из лучших команд мира, но сегодня у нас ничего не получилось, — передает слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.

Наставник немецкой сборной также оценил эпизод с определением гола Южной Кореи с помощью системы видеоповтора.

— Я не видел повтора, с моей точки было похоже, что там был офсайд. Но видеоассистентам виднее, — сказал Лёв.

Вместе с тем тренер не считает, что для германского футбола наступили темные времена.

— Мне потребуется пара часов, чтобы оправиться от шока. У игроков такое же состояние. Надо пережить это, а потом говорить о моем будущем. Сейчас мне нечего сказать.

Повлияла ли на Озила «проблема Эрдогана»? Не хочу обвинять Озила или кого-то еще из игроков. Беру всю ответственность на себя.

Не думаю, что для немецкого футбола наступили темные времена. У нас есть молодые игроки и много успехов в последние годы. Со всеми командами такое случается. Мне очень жаль…