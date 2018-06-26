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Александр Лукашенко вручил государственные награды и почётные звания

27.06.2018 20:47 — Разное | ОНТ  
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Суверенитет Беларуси – это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу. Об этом заявил Александр Лукашенко, вручая сегодня государственные награды и почётные звания.

Известные фамилии – Липский, Медведь, Кушнир. А вместе с ними ещё более 40 человек сегодня стали гостями Дворца Независимости. За плечами у каждого годы упорного труда и безупречной службы.

В зале – учёные, врачи, военные, спортсмены. Люди, которые достойны быть примером мастерства и личного успеха. 

На месте Васи любой давно бы вышел в тираж, а он уже шестьдесят лет. Кстати, столько же и легендарной «Вясёлке». Он переписывается с читателями и вдохновляет главного редактора любимого поколениями журнала. Владимир Липский не согласен, что читают нынче только интернет-страницы. И приводит аргументы: десять тысяч подписчиков и два новых журнала для дошколят. И тех, кто даже первые шаги хочет делать талантливо.

Он хранит обложку дебютной «Вясёлкi» образца 1957, потом сравнивает сорок лет редакторства с очередным выпуском журнала. В котором до последней страницы ещё читать и читать! Владимир Липский планирует издать энциклопедию о талантливых детях, а ещё организовать очередной фестиваль народного юмора.

Вместе с главным редактором «Вясёлкi» во Дворец Независимости сегодня пригласили ещё 45 человек, которые достойны быть примером мастерства и успеха, которые своим трудом пополнили историю Беларуси знаковыми страницами. Перед получением награды – небольшая экскурсия по залам, где формировалась история суверенитета страны. Это и переговорный зал «нормандской четвёрки», и квинтэссенция белорусской внешней политики в фотографиях.

Проходя по залам, гости знакомятся и узнают в соседе своего кумира. Александр Медведь – человек-легенда. Лучший борец вольного стиля двадцатого столетия и трёхкратный олимпийский чемпион. И, конечно, мы помним его фирменный способ во время олимпийского парада наций держать одной рукой – крепко и уверенно – советский флаг в 1972 в Мюнхене, и позже – флаг суверенной Беларуси на играх четырёхлетия в Атланте и Афинах.

Да и сегодня Александр Медведь, несмотря на почтенный возраст, говорит о будущем – подготовке женской сборной к следующей Олимпиаде.

Сегодня к медалям и регалиям Александр Медведь добавил орден Почёта.

Ещё один олимпийский чемпион – Антон Кушнир сегодня стал заслуженным мастером спорта. После сочинского триумфа последовало разочарование в Пхёнчхане, когда судьи откровенно и грязно убрали белорусского спортсмена из претендентов на медали. А ведь он был безусловным фаворитом. Впрочем, сегодня Антон готов снова бороться: за себя и страну.

Даже среди самых почётных наград – эта особая. Ордена «За личное мужество» удостоен начальник криминальной милиции Могилёвской области. Александр Васильев в ноябре прошлого года сознательно пошёл на риск и добровольно стал заложником у грабителя банка. Его мужество и самоотверженность позволили сначала освободить других людей, а затем и задержать преступника.

Среди приглашённых сегодня немало людей в погонах, которые теперь ещё и кавалеры ордена «За службу Родине» третьей степени. Сотрудники милиции и МЧС, военные и пограничники – все вместе они куют крепкий щит национальной безопасности.

Независимость страны – это не только оборона и безопасность. Александр Лукашенко не раз отмечал: ключевой фактор суверенитета – сильная экономика. А главное богатство Беларуси – люди.

Почётное звание «Заслуженный энергетик» присвоено руководителю предприятия «Гродноэнерго» Владимиру Шатернику, а также электромонтёру оперативно-выездной бригады Сергею Бровке. В случае обрыва линии электропередачи именно он в кратчайшие сроки должен вернуть людям электричество – несмотря на снег, град, ураганный ветер и другие ненастья. Такой труд, в общем-то, незаметен, но именно от него зависит работа предприятий и домашний комфорт. За это и отдельное «спасибо» от Президента.

Уже в неформальной обстановке Александр Лукашенко скажет: сегодняшняя обязанность для него, пожалуй, самая приятная. Ведь именно на таких специалистов смотрят и равняются, и они достойны быть примером профессионального мастерства и личного успеха.

И разумеется, путь к наградам редко измеряется расстоянием. Скорее, это годы упорного труда и безупречной службы, дни вдохновения и мгновения открытий. Впрочем, у гостей Дворца Независимости есть время и для новых свершений.

 
 
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Суверенитет Беларуси – это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу. Об этом заявил Александр Лукашенко, вручая сегодня государственные награды и...
 
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