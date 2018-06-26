​О новом перемирии договорилась Трёхсторонняя контактная группа по Украине в Минске

Оно связано с началом уборки урожая.

Обсуждались на встрече и другие вопросы. Экономическая рабочая группа сосредоточилась на действиях по улучшению мобильной связи и поставках воды в зоне конфликта. Обмен пленными обсудили на заседании гуманитарной группы. Стороны также выразили твёрдую приверженность выполнению минских соглашений. К слову, доклад об их выполнении представят Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите Евросоюза, который стартует завтра. А контактная группа вновь соберётся в Минске 11 июля.