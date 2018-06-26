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Ставка рефинансирования снизилась: 10% годовых
С этого дня снижена ставка рефинансирования. Теперь она составляет десять процентов годовых. И это означает, что стоит ждать удешевления банковских кредитов.
Это второе снижение с начала года. А в прошлом году ставка понижалась восемь раз. И сейчас достигла своего исторического минимума за десять лет.
В последний раз такой низкий показатель был в начале 2008 года. Положительная тенденция сохраняется из-за уменьшения инфляции и роста экономики.
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С этого дня снижена ставка рефинансирования. Теперь она составляет десять процентов годовых. И это означает, что стоит ждать удешевления банковских кредитов.
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