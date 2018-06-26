Ставка рефинансирования снизилась: 10% годовых

С этого дня снижена ставка рефинансирования. Теперь она составляет десять процентов годовых. И это означает, что стоит ждать удешевления банковских кредитов.

Это второе снижение с начала года. А в прошлом году ставка понижалась восемь раз. И сейчас достигла своего исторического минимума за десять лет.

В последний раз такой низкий показатель был в начале 2008 года. Положительная тенденция сохраняется из-за уменьшения инфляции и роста экономики.