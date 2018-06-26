|
Планируемые места установки датчиков контроля скорости 28 июня 2018 года
27.06.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ: 28.06.2018: 07.00-20.00 - М1/Е30, Кобринский р-н - 56+800 08.00-21.00 - М1/Е30, Брестский р-н - 20+020 07.00-20.00 - Р17,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)