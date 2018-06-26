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Планируемые места установки датчиков контроля скорости 28 июня 2018 года

27.06.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56779.php

Планируемые места установки датчиков контроля скорости 28 июня 2018 года



28.06.2018:

07.00-20.00 - М1/Е30, Кобринский р-н - 56+800

08.00-21.00 - М1/Е30, Брестский р-н - 20+020

07.00-20.00 - Р17, Брестский р-н - 19+950

07.00-20.00 - М1/Е30, Жабинковский р-н - 38+550

07:00-20:00 - Р43, Барановичский р-н - 465+535

07:00-20:00 - Р6, Пинский р-н

 
 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ: 28.06.2018: 07.00-20.00 - М1/Е30, Кобринский р-н - 56+800 08.00-21.00 - М1/Е30, Брестский р-н - 20+020 07.00-20.00 - Р17,...
 
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