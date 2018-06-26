Открытый чемпионат РБ по гребле академической состоится на гребном канале

С 28 июня и по 1 июля на Брестском гребном канале состоится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической (мужчины, женщины; мужчины, женщины легкого веса, ветераны, пара-гребля). Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минска. Общее число участников – 281 чел.



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Состязания являются отборочными для участия в чемпионате мира. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше, кроме рулевых.



Классы лодок:

М 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+

Ж 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+

МЛВ 1х, 2-

ЖЛВ 1х, 2-

ПАРА ГРЕБЛЯ PR1Mx, PR1Wx, PR2Mix2x, PR3Mix4+

Ветераны 1х, 2-, 4х микст



ПРОГРАММА:

Дистанция – 2000 метров – мужчины, женщины, мужчины, женщины легкого веса

Дистанция – 2000 метров – пара гребля

Дистанция – 1000 метров – ветераны



=== 28 июня

до 11.00 – приезд команд

11.00 – 12.00 – мандатная комиссия

13.00 – собрание представителей, жеребьевка

14.00 – заседание судейской коллегии, судейский семинар

15.00 – парад открытия (с участием городского оркестра и брестских исполнителей + активная, развлекательная зона для детей с участием Панды Дим-Димыча)

16.00 – заезды c раздельного старта: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ

17.00 – заезды с раздельного старта: муж.– 1х, 2-,1хЛВ, 2-ЛВ



=== 29 июня

10.00 – полуфиналы: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ

11.00 – полуфиналы: муж. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ

16.00 – финалы: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ

17.00 – финалы: муж. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ



=== 30 июня

10.00 – полуфиналы: жен. – 2х, 4-

11.00 – полуфиналы: муж. – 2х, 4-

13.00 – финалы PR1Mx, PRW1x, PR2Mix2x, PR3Mix4+

15.00 – финалы: жен. – 2х, 4-

16.00 – финалы: муж. – 2х, 4-



=== 1 июля

09.00 – полуфиналы: жен. – 4х

09.30 – полуфиналы: муж. – 4х

11.30 – финалы: жен. – 4х

12.00 – финалы: муж. – 4х

12.30 – финалы ветераны 1х, 2-, 4х микст

13.00 – финалы: жен. – 8+

13.30 – финалы: муж. – 8+

парад закрытия