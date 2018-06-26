Открытый чемпионат РБ по гребле академической состоится на гребном канале

С 28 июня и по 1 июля на Брестском гребном канале состоится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической (мужчины, женщины; мужчины, женщины легкого веса, ветераны, пара-гребля). Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минска. Общее число участников – 281 чел.
ПРОГРАММА:
Дистанция – 2000 метров – мужчины, женщины, мужчины, женщины легкого веса
Дистанция – 2000 метров – пара гребля
Дистанция – 1000 метров – ветераны
=== 28 июня
до 11.00 – приезд команд
11.00 – 12.00 – мандатная комиссия
13.00 – собрание представителей, жеребьевка
14.00 – заседание судейской коллегии, судейский семинар 15.00 – парад открытия (с участием городского оркестра и брестских исполнителей + активная, развлекательная зона для детей с участием Панды Дим-Димыча)
16.00 – заезды c раздельного старта: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ
17.00 – заезды с раздельного старта: муж.– 1х, 2-,1хЛВ, 2-ЛВ