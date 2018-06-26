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Открытый чемпионат РБ по гребле академической состоится на гребном канале

27.06.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 28 июня и по 1 июля на Брестском гребном канале состоится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической (мужчины, женщины; мужчины, женщины легкого веса, ветераны, пара-гребля). Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минска. Общее число участников – 281 чел. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56778.php

Открытый чемпионат РБ по гребле академической состоится на гребном канале

Состязания являются отборочными для участия в чемпионате мира. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше, кроме рулевых. 

Классы лодок: 
М 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+ 
Ж 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+ 
МЛВ 1х, 2- 
ЖЛВ 1х, 2- 
ПАРА ГРЕБЛЯ PR1Mx, PR1Wx, PR2Mix2x, PR3Mix4+ 
Ветераны 1х, 2-, 4х микст 

ПРОГРАММА: 
Дистанция – 2000 метров – мужчины, женщины, мужчины, женщины легкого веса 
Дистанция – 2000 метров – пара гребля 
Дистанция – 1000 метров – ветераны 

=== 28 июня 
до 11.00 – приезд команд 
11.00 – 12.00 – мандатная комиссия 
13.00 – собрание представителей, жеребьевка 
14.00 – заседание судейской коллегии, судейский семинар 
15.00 – парад открытия (с участием городского оркестра и брестских исполнителей + активная, развлекательная зона для детей с участием Панды Дим-Димыча)
16.00 – заезды c раздельного старта: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ 
17.00 – заезды с раздельного старта: муж.– 1х, 2-,1хЛВ, 2-ЛВ 

=== 29 июня 
10.00 – полуфиналы: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ 
11.00 – полуфиналы: муж. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ 
16.00 – финалы: жен. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ 
17.00 – финалы: муж. – 1х, 2-, 1хЛВ, 2-ЛВ 

=== 30 июня 
10.00 – полуфиналы: жен. – 2х, 4- 
11.00 – полуфиналы: муж. – 2х, 4- 
13.00 – финалы PR1Mx, PRW1x, PR2Mix2x, PR3Mix4+ 
15.00 – финалы: жен. – 2х, 4- 
16.00 – финалы: муж. – 2х, 4- 

=== 1 июля 
09.00 – полуфиналы: жен. – 4х 
09.30 – полуфиналы: муж. – 4х 
11.30 – финалы: жен. – 4х 
12.00 – финалы: муж. – 4х 
12.30 – финалы ветераны 1х, 2-, 4х микст 
13.00 – финалы: жен. – 8+ 
13.30 – финалы: муж. – 8+ 
парад закрытия

 
Теги: Минск
 
 
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С 28 июня и по 1 июля на Брестском гребном канале состоится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической (мужчины, женщины; мужчины, женщины...
 
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