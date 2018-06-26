Бразилия и Сербия проводят решающий матч за плей-офф. Онлайн

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Судьба очередной путевки в плей-офф чемпионата мира по футболу решится в противостоянии Бразилии и Сербии.

Бразилию устроит и ничья, а вот сербам нужна победа. Ничейный результат подойдет им только в случае маловероятного поражения Швейцарии от Коста-Рики с разницей в два и более мяча.

В первых играх Бразилия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а затем победила Коста-Рику (2:0).



Фото: Reuters

Сербия начала с победы над Коста-Рикой (1:0), но затем потерпела обидное поражение от Швейцарии (1:2).

Положение в группе перед последним туром: 1. Бразилия — 5 очков (разница мячей — 3:1), 2. Швейцария — 5 (3:2), 3. Сербия — 4 (2:2), 4. Коста-Рика — 0 (0:3).

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 54 человека Как сыграет Бразилия против Сербии? Победит 59% Проиграет 30% Будет ничья 11% Все опросы

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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