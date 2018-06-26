Студенты университета физкультуры обсудили стажировки за границей с министром спорта и туризма

А что волнует молодых и сильных? Строительство стадионов, дистанционное образование и борьба с коррупцией. Об этом и многом другом говорили сегодня студенты университета физкультуры с министром спорта и туризма.

Коснулись самых разных вопросов. Молодёжь предлагает строить больше спортивных объектов. Обсуждали варианты стажировки за границей и придумывали, как привлечь болельщиков на трибуны. Ещё одна актуальная тема - вовлечение молодёжи в науку.

Подводя итоги, министр отметил, что порядочность, ответственность, профессионализм и любовь к Родине – главные качества белорусского спортсмена.И только такие студенты смогут стать новыми героями Беларуси.