Экскурсию по Дворцу Независимости провели для участников международного профсоюзного форума ТЕМП

Молодёжь, которая приехала в Минск из 16 стран, познакомилась с тонкостями международного протокола.

Рассказали, а почему «нормандская четвёрка» заседала именно в Зелёном зале. Ведь изначально он был задуман местом отдыха перед переговорами. Но гости удобно расположились и провели здесь 17 часов в поиске решения вопросов. Показали уникальную выставку фотографий из личного архива нашего Президента и редкие подарки. Например, ручку Папы Римского Франциска, которую понтифик лично подарил Александру Лукашенко. Экскурсия прошла по всем залам Дворца. Некоторые из этих молодых людей здесь уже не впервые и заметили некоторые изменения.

Эта экскурсия – часть плотной программы форума. Делегаты не только делятся профсоюзным опытом своих стран, но и знакомятся с Беларусью. Завтра участников ждут на крупных предприятиях в Ивацевичах, Бобруйске и Рогачёве.