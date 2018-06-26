В Беларуси снижена ставка рефинансирования до 10% годовых

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижена до 10% годовых, что является историческим минимумом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным не только благодаря замедлению инфляции, но и уверенности Нацбанка в том, что формируемые денежно-кредитные условия позволят удержать её в рамках целевых параметров. Ожидается, что по итогам года рост цен не превысит 5,5%.